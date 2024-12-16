Элтон Джон рассказал, как должна выглядеть его могила

Британский исполнитель сэр Элтон Джон рассказал, какую надпись хотел бы видеть на собственном надгробии. Певец требует, чтобы в ней не было ни слова о его музыкальной карьере и достижениях.

«Все, чего я хочу — это чтобы на могиле было написано: «Он был хорошим отцом», — рассказал 77-летний Джон в беседе с журналом People.

Как отмечает издание, в последнее время мастодонт британской поп-музыки, недавно признанный «Иконой года» по версии журнала TIME, активно размышляет о своем жизненном пути и опыте отцовства. У него есть двое сыновей — 13-летний Захарий и 11-летний Элайджа.

Исполнитель не в первый раз высказывает подобные мысли. Схожими соображениями он недавно поделился в интервью с американской телеведущей Робин Робертс.

«Моя музыка говорит сама за себя. Настоящее наследие заключается в том, что я был хорошим мужем и еще более лучшим отцом», — заявил Джон.

Певец объяснил, что высоко ценит музыкальные и карьерные достижения. Но в то же время самая важная вещь для него вещь — удостовериться в том, что дети счастливы.

Ранее Элтон Джон рассказал, что частично потерял зрение из-за инфекции.