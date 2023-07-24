Экстренно доставлен в больницу: что известно о состоянии Джонни Деппа после потери сознания

Голливудского актера Джонни Деппа госпитализировали после потери сознания в отеле Будапешта. Звезда приехал в Венгрию, чтобы выступить со своей музыкальной группой Hollywood Vampires, но концерт был отменен. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на портал Blikk.

По данным источника, артист не смог выступить из-за плохого самочувствия. Депп пропустил репетицию перед концертом, но он делал так и раньше, поэтому никто не волновался. Позже выяснилось, что звезда даже не смог покинуть отель.

Издание приводит слова коллеги артиста. Участник коллектива пояснил, что Джонни был перевозбужден, и ему понадобился доктор.

«Мы слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление (алкоголем или запрещенными веществами)», – поделился музыкант.

Концерт решили отложить, так как окружающие переживали за здоровье Деппа. Но СМИ пишут, что в Интернете были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых актер ходил перед выступлением в нетрезвом виде.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Джонни Депп может посетить Россию осенью за $370 тысяч. По словам представителей коллектива «ЯМОРЕ», они вели переговоры с Деппом с 2018 года, когда он был с гастролями в Москве в составе музыкальной группы Hollywood Vampires. Они общались с мировой звездой и приглашали его записать совместную песню, но в какой-то момент вся его жизнь закрутилась вокруг судов с бывшей женой Эмбер Херд.