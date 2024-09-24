Экстремально похудевшая Кристина Агилера вышла в свет с женихом Мэттью Ратлером

Певица Кристина Агилера впервые за долгое время появилась на публике с женихом Мэттью Ратлером. Пара позировала фотографам на вечеринке в честь выхода первого альбома исполнительницы. Об этом сообщает Just Jared.

Треки из дебютного музыкального сборника Агилеры поклонники услышали 25 лет назад. В честь этого Кристина решила организовать праздник в Лос-Анджелесе, на который позвала своих друзей. Для мероприятия она выбрала леопардовое боди, сетчатые колготки и черную шубу. Образ она дополнила бриллиантовыми украшениями.

На вечеринке также был замечен возлюбленный певицы. Они вместе уже 14 лет. В 2014 году они даже обручились, но свадьбу так и не сыграли. У Мэттью и Кристины есть дочь Саммер Рэйн. Кроме того, Агилера воспитывает сына от бывшего мужа Джордана Братмана.

Напомним, что сейчас Кристина Агилера часто получает критику в свой адрес из-за экстремального похудения. Сначала поклонники делали артистке комплименты, так как она смогла вернуть фигуру, которая у нее была в начале карьеры. Но потом они стали беспокоиться. Дело в том, что певица не может остановиться и продолжает сбрасывать килограммы.

Ранее Кристина Агилера раскритиковала коллег, которые чересчур стремятся к известности.