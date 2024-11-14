Экстремально похудевшая Кристина Агилера снялась в купальнике

Исполнительница снялась в бассейне во время семейного отдыха.

«Из неизданного», — поделилась знаменитость.

Исполнительница решила привести себя в форму в минувшем году. Фанаты артистки предположили, что Агилера начала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Некоторые же допустили, что певица могла прибегнуть к «Оземпику», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Исполнительница никак не реагировала на эти слухи, однако уточнила, что вложила немало сил, чтобы хорошо выглядеть.

У Кристины Агилеры двое детей. В период с 2005-го по 2011 год знаменитость состояла в браке с работником музыкального маркетинга Джорданом Брэтманом. Артистка подарила избраннику сына Макса Лайрона, сейчас подростку 16 лет. С 2010 года Кристина Агилера встречается с Мэттью Ратлером. Возлюбленный артистки сделал ей предложение еще 14 февраля 2014 года, однако свадьбу они до сих пор не сыграли. 16 августа 2014 году у пары родилась дочь Саммер Рэйн.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала Кристину Агилеру в образе Дракулы.