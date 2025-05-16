Экс-жена принца Эндрю заявила, что Елизавета II разговаривает с ней через собак

Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон поделилась необычным наблюдением о покойной королеве Елизавете II. По словам герцогини Йоркской, она чувствует присутствие женщины через ее собак. Ее цитирует The Times.

Фергюсон выступила на Форуме креативных женщин в Лондоне с речью, где упомянула королеву.

«У меня ее собаки, у меня ее корги. Каждое утро, когда они заходят и начинают свои "Гав! Гав!" и все такое, я уверена, что это она говорит со мной, напоминая, что она все еще рядом», — заявила герцогиня Йоркская.

После кончины Елизаветы II в сентябре 2022 года Сара и принц Эндрю, которые продолжают жить вместе несмотря на развод в 1996 году, взяли к себе двух корги. Этих собак принц подарил матери за год до ее смерти.

В конце своей речь Сара отметила, что быть невесткой Елизаветы – это огромная честь.

«Это очень круто. Когда я сюда ехала, я увидела железнодорожную линию имени королевы Елизаветы и подумала: "Хочу, чтобы все помнили, какой удивительной дамой она была"», – добавила женщина.

Напомним, что королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Последние дни перед смертью она провела в шотландской резиденции Балморал под наблюдением врачей.

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