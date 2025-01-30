Экс-жена Кевина Костнера выходит замуж за друга актера спустя год после развода

Бывшая жена актера Кевина Костнера обручилась с его другом. Помолвка состоялась через год после развода Кристин Баумгартнер со звездой кино. Об этом сообщает Daily Mail.

Инсайдер рассказал, что дизайнер приняла предложение руки и сердца от Джоша Коннора, который раньше тесно общался с Костнером. 26 января во время романтического ужина Джош преподнес возлюбленной кольцо.

«Собирался дождь, поэтому на пляже почти никого не было, когда Джош опустился на одно колено», - поделился источник.

Стоит отметить, что отношения Кристи и Джоша развивались стремительно. После того, как дизайнер подала на развод с мужем, они стали много общаться и появляться вместе на публике. Они вместе провели Рождество, после чего поняли, что влюблены.

«Кристин слишком долго оставалась в тяжелом браке ради своих детей. Она очень счастлива быть в серьезных и любящих отношениях с человеком, который разделяет ее ценности», - сообщил друг Баумгартнер.

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