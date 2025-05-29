Экс-возлюбленная рэпера P.Diddy Кэсси Вентура родила третьего ребенка

Певица Кэсси Вентура стала мамой в третий раз. По данным People, у нее родился сын.

Кэсси сейчас находится в центре большого скандала в иностранном шоу-бизнесе. Ее бывшего возлюбленного рэпера P.Diddy обвиняют в сексуализированном насилии, торговле людьми и других преступлениях, а Вентуру называют одной из главных жертв. Артистка стала первой, кто дал показания против звезды. Она заявила, что 13 лет не могла разорвать отношения с P.Diddy, так как он ей угрожал. Мужчина заставлял певицу участвовать в его жутких вечеринках, бил ее и подвергал сексуальному насилию.

В итоге Вентура все-таки смогла уйти от рэпера. После расставания она встретила Алекса Файна, за которого вышла замуж. Как стало известно СМИ, супруги сейчас счастливы и принимают поздравления, так как стали родителями.

Малыш появился на свет немного раньше предполагаемого срока, однако его здоровье в порядке. Родила его Кэсси в одной из клиник Нью-Йорка. К слову, Вентура с мужем уже воспитывают двоих дочерей - Санни и Фрэнки.

Ранее звезда «Клона» Джованна Антонелли показала редкое фото повзрослевшего сына.