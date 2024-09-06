Экс-возлюбленная принца Гарри Челси Дэви родила дочь от британского миллиардера. Об этом сообщает The Voice.

Бывшая возлюбленная Принца Гарри Челси Дэви, которая встречалась с герцогом Сассекским с 2004 по 2011 год, сообщила о рождении второго ребенка. Сейчас Дэви замужем за британским предпринимателем по имени Сэм. Он владеет сетью отелей.

Новость о рождении дочки Дэви решила совместить с рекламой новой коллекции своего ювелирного бренда.

«От первого лица: прошло три года и двое детей с моей последней коллекции, но я очень рада вернуться в игру. Представляю коллекцию „Хлоя“, названную в честь моей малышки. Надеюсь, ты полюбишь эти украшения также сильно, как я люблю их», — заявила она.

Девушка также выложила в соцсетях снимок с дочерью — на кадрах они запечатлены со спины, Дэви держит малышку на руках.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям, при условии, если Уильям извинится.