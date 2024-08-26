Экс-возлюбленная Мэттью Перри заявила об ошибке следствия: не мог согласиться на инъекции

Экс-возлюбленная актера Мэттью Перри Кэти Эдвардс рассказала о сомнениях по поводу причины его смерти. Она утверждает, что он не мог согласиться на инъекции, так как всегда их боялся. Об этом она рассказала The Mirror.

По словам Кэти, для нее странно, как избегающий всю жизнь шприцов человек мог позволит сделать себе 21 укол. Она отметила, что из-за своего страха Мэттью даже всегда отказывался делать себе татуировки.

«Он употреблял при мне запрещенные вещества, и я пыталась его остановить. На это Мэтт отвечал, что можно умереть только от укола. Он говорил, что никогда не приблизится к шприцу», - поделилась Эдвардс.

Напомним, что главными подозреваемыми в убийстве звезды «Друзей» являются его главный помощник Кеннет Ивамас, врач Сальвадор Пласченси и режиссер Эрик Флеминг. Они были задержаны.

Ранее поставлявший Мэттью Перри наркотики медик Сальвадор Пласченси сообщил, что собирается вернуться к работе.