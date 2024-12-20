Экс-возлюбленная Канье Уэста в цветах снялась в образе Марии-Антуанетты
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста повторила легендарный кадр из фильма «Красота по-американски». 34-летняя модель Джулия Фокс снялась в красном платье и окружила себя герберами. Из-за белого парика и необычного кроя костюма в Сети ее уже прозвали новой Марией-Антуанеттой.
После громкого расставания с экс-мужем Ким Кардашьян дела звезды пошли в гору. Фокс стала часто посещает светские мероприятия и получает множество рекламных контрактов. Так, она снялась в необычном образе для новой рекламы.
Джулия сначала показала себя в красном платье со шлейфом и в белом парике с ярким макияжем. Вокруг наряда была накидка с красными герберами. В них же она после появилась, но уже без платья. Ее окружали цветы, которые прикрывали части тела знаменитости. Модель позировала в подушке из живых цветов и выглядела как героиня фильма «Красота по-американски».
Напомним, что бывшая избранница Уэста поражает публику своими необычными образами. На прошлой неделе она прогулялась по Нью-Йорку в костюме медсестры. На ней было белое платье на завязках, мини-юбка, колготки, бахилы и повязка на голове.
Ранее мы писали о том, что нынешняя жена Канье Уэста «слишком одетая» появилась на публике. Обычно Бьянка Цензори выбирает минимум одежды, но на встречу пришла в лосинах, водолазке, плаще и в сапогах. Ее сравнили с Ким Кардашьян.