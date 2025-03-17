Экс-супруг Дженнифер Энистон женился на актрисе, которая на 23 года младше него

Американский актер Джастин Теру женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Николь Брайдон Блум.

Звезд в свадебных нарядах застали в Мексике. Джастин и Николь выбежали в официальных нарядах на песчаный пляж для свадебной фотосессии. 53-летний актер надел черные брюки, смокинг молочного цвета и бабочку. Супруга звезды была в легком свадебном платье с открытой спиной, пишет TMZ.

Актеры начали встречаться два года назад. Теру сделал предложение Николь в августе прошлого года в Венеции.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру вступили в отношения в мае 2011 года после совместных съемок в киноленте «Жажда странствий». В августе 2012 пара объявила о помолвке, а через три года Энистон и Теру поженились на скромной церемонии в Лос-Анджелесе. Тем не менее брак продлился недолго: в 2018 супруги расстались.

Ранее стало известно, что звезда «Друзей» воссоединится с бывшим мужем Брэдом Питтом ради съемок в кино.