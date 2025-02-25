Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили воссоединиться

Голливудские артисты Брэд Питт и Дженнифер Энистон собираются вновь воссоединиться спустя 20 лет после развода. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

По словам информатора, бывшие супруги намерены воссоединиться на экране. Выяснилось, что Питт предложил Энистон сняться ь вместе в кино на церемонии награждения SAG Awards еще пять лет назад.

«Брэд на самом деле уже много лет предлагает идеи Джен, но она всегда сопротивлялась. Она не хотела усложнять его развод с Анджелиной и была сосредоточена на своих собственных проектах. Теперь его развод закончился, а Джен очень нравится последний сценарий, который прислала его команда», – поделился инсайдер.

Напомним, в 2000 году Дженнифер Энистон вышла замуж за Брэда Питта. В 2005-м актер начал встречаться с Анджелиной Джоли во время съемок картины «Мистер и миссис Смит», когда еще был официально женат. Вскоре Питт и Энистон развелись. Артист долгое время не афишировал отношения с Джоли, раскрыв правду через год, когда актриса подтвердила, что беременна. Знаменитости прожили вместе более десяти лет, однако в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.

Ранее Анджелина Джоли обвинила Дженнифер Энистон в своем провале на «Оскаре».