Экс-супруг Дженнифер Энистон сделал предложение актрисе, которая младше него на 23 года
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Бывший супруг Дженнифер Энистон, актер Джастин Теру, сделал предложение Николь Брайдон Блум. Об этом пишет издание People.
Влюбленные вместе появились на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Папарацци увидели на руке у артистки, которая младше Теру на 23 года, помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. Они также выяснили бренд кольца и детали: ювелирное изделие изготовил на заказ бренд Stephanie Gottlieb Fine Jewelry из платины и 18-каратного желтого золота и инкрустировано бриллиантом в четыре карата. Николь Брайдон Блум предстала перед фотографами в облегающем белом платье, а волосы собрала в аккуратный пучок.
Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру вступили в отношения в мае 2011 года после совместных съемок в киноленте «Жажда странствий». В августе 2012 пара объявила о помолвке, а через три года Энистон и Теру поженились на скромной церемонии в Лос-Анджелесе. Тем не менее брак продлился недолго: в 2018 супруги расстались.
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