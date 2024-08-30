Экс-супруг Дженнифер Энистон сделал предложение актрисе, которая младше него на 23 года

Бывший супруг Дженнифер Энистон, актер Джастин Теру, сделал предложение Николь Брайдон Блум. Об этом пишет издание People.

Влюбленные вместе появились на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Папарацци увидели на руке у артистки, которая младше Теру на 23 года, помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем. Они также выяснили бренд кольца и детали: ювелирное изделие изготовил на заказ бренд Stephanie Gottlieb Fine Jewelry из платины и 18-каратного желтого золота и инкрустировано бриллиантом в четыре карата. Николь Брайдон Блум предстала перед фотографами в облегающем белом платье, а волосы собрала в аккуратный пучок.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру вступили в отношения в мае 2011 года после совместных съемок в киноленте «Жажда странствий». В августе 2012 пара объявила о помолвке, а через три года Энистон и Теру поженились на скромной церемонии в Лос-Анджелесе. Тем не менее брак продлился недолго: в 2018 супруги расстались.

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