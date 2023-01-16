Экс-дворецкий принцессы Дианы: принц Гарри обижен на брата Уильяма из-за сосисок

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что принца Гарри в детстве обделяли едой и регулярно напоминали о его скромном положении. Об этом пишет The Sun.

«Когда я сейчас оглядываюсь назад, я думаю, что, возможно, я мельком видел динамику этого процесса… Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — сказал бывший дворецкий.

Пол отмечал, что няня говорила мальчику, что его старшему брату Уильяму полагается больше еды, так как он в будущем станет королем. Также младшему регулярно напоминали о его скромном положении.

Дворецкий утверждает, что Гарри испытывал глубокую обиду по отношению к брату и институту королевской власти. Он также добавил, что 38-летний герцог Сассекский зашел слишком далеко в своих нападках на семью.

Напомним, что недавно вышли мемуары принца Гарри «Запасной». В своей книге британский принц признался в употреблении запрещенных веществ, убийстве афганских боевиков. Особое внимание он обратил, что однажды во время арктической экспедиции обморозил своей пенис. Также Гарри затронул конфликт с братом.

По данным издания Penguin Random House, в первый день в США, Канаде и Великобритании было продано более 1,43 млн англоязычных экземпляров книги во всех форматах.