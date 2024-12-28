Экс-девушка Лиама Пейна объявила о помолвке спустя два месяца после его гибели

Бывшая возлюбленная певца Лиама Пейна София Смит объявила о помолке. Однако вместо поздравлений она получила критику. Дело в том, что радостной новостью она поделилась спустя всего два месяца после гибели артиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Софья Смит была большой любовью Лиама. Они дружили с детства, а как выросли, то влюбились друг в друга. Поклонникам очень нравилась их пара, они даже ждали свадьбу, но в 2015 году они решили расстаться.

После разрыва с Пейном София смогла наладить личную жизнь и в конце этого года сообщила, что выходит замуж. И хоть ее отношения со звездой закончились давно, поклонники все равно осудили девушку. Они решили, что она должна была подождать.

Напомним, что у Лиама было много девушек. Перед смертью он встречался с Кейт Кэссиди. Именно она была с артистом в последние дни жизни. По данным СМИ, она согласилась сотрудничать с полицией, чтобы разобраться в гибели певца.

Ранее в деле о гибели Лиама Пейна появились новые фигуранты.