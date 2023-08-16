«Экранная химия» вместо откровенных сцен: как снимают эротику в турецких сериалах

Турецкие фильм и сериалы обретают все большую популярность в России с каждым днем на фоне отсутствия западных новинок в кинотеатрах. При этом в них намного меньше откровенных сцен, цепляющих зрителей за глаз. Но отсутствие эротики не мешает турецким проектам выстреливать из-за акцента на «экранной химии», пишет РИА Новости.

Красочные сцены, талантливая игра актеров и иносказательная чувственность — вызывают восторг у россиян. С последним турецким киноделам приходится быть крайне осторожными, ведь на родине эротизм воспринимается согласно культурным особенностям.

Например, местные телеканалы получают штрафы за показ откровенных сцен. Иногда под угрозой запрета оказываются целые проекты. Все потому, что за чистотой нравов следят морально-этические комиссии. Нарушителям устоев приходится платить миллионы лир в государственную казну. Но при этом режиссеры все же стараются соблюдать баланс между этикой и зрительским интересом. На помощь им приходит «экранная химия».

Проработанные чувства, эмоции актеров, в которые зритель по-настоящему верит, и слухи о романе между звездами подогревают интерес к турецким сериалам не меньше, чем откровенность постельных сцен западных аналогов. Эпизоды такой любви на грани становятся вирусными в Сети, даже могут приводить с скандалам, что нравится публике и таким образом ее заводит.

Ранее сайт «Страсти» узнал имена главных актеров ремейка турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Российских Серкана Болата и Эду Йылдыз сыграют Никита Волков и Лиана Гриба.