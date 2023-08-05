Названы имена главных актеров российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

Стали известны имена актеров главных ролей в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Отечественных Серкана Болата и Эду Йылдыз воплотят в жизнь Никита Волков («Трудные подростки») и Лиана Гриба («Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер»).

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев фанаты строили свои предположения. Среди предполагаемых актеров переднего плана были Константин Крюков, Егор Крид, Лео Канделаки, Евгений Чебатков, Дина Саева и другие. Однако создатели российской версии проекта сделали выбор в пользу совсем других звезд.

«Когда меня позвали на пробы, я рассказал об этом своим приятелям. Оказалось, что ребята смотрели сериал со своими девушками. Мои друзья, честно говоря, не по мелодрамам и романтическим комедиям, но они посмотрели турецкую версию сериала “Постучись в мою дверь” от начала до конца. Я, признаюсь, включил только после того, как меня утвердили: хотел понять язык сериала», - признался Никита Волков.

К слову, партнерша актера по сериалу, в отличие от него, с турецкой версией была знакома не понаслышке. Оказалось, что Лиана смотрела немало зарубежных мелодрам, и «Постучись в мою дверь» - одна из ее любимых. «В главных героев сериала «Постучись в мою дверь» я влюбилась сразу: прекрасная девушка Эда, эталон красоты и женственности, и Серкан – уверенный в себе, но холодный мужчина. Их взаимоотношения затягивают», - отметила Гриба.

По признанию режиссера Всеволода Аравина, кастинг длился долго, так как не только он решал, кто из артистов больше подходит на роль. Ориентировалась команда в основном на зрителей, ведь герои в первую очередь должны понравиться именно им. Всего было просмотрено около 100 Серканов Балатов и 120 его возлюбленных.

«В Никиту Волкова я вцепился сразу, он мне однозначно понравился. Поиск главной героини был не менее сложным, более 120 девушек пробовались на роль Саши. Нужно было грамотно составить дуэт, чтобы актеры смотрелись вместе красиво и гармонично, надеюсь, нам это удалось», - поделился кинематографист.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.