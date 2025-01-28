Экоактивисты выстрелили из конфетти-пушки и развернули транспарант на спектакле с Сигурни Уивер

Активисты экологического движения Just Stop Oil помешали выступлению актрисы Сигурни Уивер Лондоне из-за глобального потепления. Они сорвали спектакль, в котором играла звезда, передает газета The Times.

По данным СМИ, представление по пьесе Уильяма Шекспира «Буря» шло в театре Друри-лейн. Когда актриса произнесла одну из своих реплик, «появись», на сцену поднялись экоактивисты. Они выстрелили из конфетти-пушки и развернули транспарант. На полотне было написано: «Более 1,5°C — это глобальное кораблекрушение».

Из-за выступления активистов спектакль пришлось остановить. Сам инцидент попал на камеры. На опубликованной в Сети записи видно, как Уивер удаляется со сцены после появления людей с транспарантом.

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