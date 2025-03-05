«Ей просто нравится подметать тротуар»: Виктория Бекхэм оконфузилась из-за платья за 113 тысяч

В Париже охранник наступил на платье Виктории Бекхэм за 113 тысяч рублей. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Во Франции состоялся гала-ужин в честь начала Недели моды. Мероприятие посетила Виктория вместе с супругом. Дизайнер выбрала для выхода в свет черное платье с длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Также она дополнила образ золотыми серьгами и туфлями на каблуках. Ей собрали волосы в высокий пучок и сделали нюдовый макияж.

Когда Виктория покидала ужин, то попала в конфуз. Охранник, идущий за ней, наступил на шлейф платья, стоимость которого оценивается в 990 фунтов (113 тысяч рублей). Фотографии с инцидентом быстро распространились по Сети и стали поводом насмешек.

«Держу пари, Виктория была в ярости. Но никто не виноват, что она не может нормально ходить в этом дурацком платье и туфлях. Смешно. Ее одежда всегда слишком длинная. Может быть, ей просто нравится подметать тротуар, пока она идет», — написали подписчики.

Сама знаменитость не комментировала хейт в свой адрес.

Ранее Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Подробности читайте в этой новости.