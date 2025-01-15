«Ей нужна помощь»: звезда фильма «Оранжевый – хит сезона» испугала поклонников своим видом

Звезда фильмов «Оранжевый – хит сезона» и «Перекрестки» Тэрин Мэннинг сняли на улице в Лос-Анджелесе в растрепанном виде. Поклонники забили тревогу и подозревают у 46-летней актрисы проблемы с запрещенными веществами и психическим здоровьем. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

На новых фото знаменитость сидела на крышке багажника автомобиля. Она была в спортивных брюках, кофте на молнии, кедах и в футболке с названием группы. Женщина прикрыла голову капюшоном и была с небрежной прической. На ее правой руке были царапины, а сама она выглядела растерянной.

Читатели признались, что актриса сильно изменилась за много лет. А СМИ пишут, что она какое-то время лежала в психиатрической клинике.

«Очень грустно видеть, как кто-то превращается из счастливой и здоровой в истощенную и опустошенную версию себя», «Ей нужна помощь, пока не стало слишком поздно», «Она не похожа на себя. Надеюсь, ей окажут необходимую помощь», — пишут в комментариях.

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