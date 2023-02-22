«Его преследуют»: мнительный Роберт Паттинсон «носит маску» даже дома

Возлюбленная звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона дала редкий комментарий по поводу их отношений. Модель Сьюки Уотерхаус в интервью The Times рассказала, что актер страдает от повышенного внимания и не может быть собой даже в домашней обстановке.

По словам девушки, ее молодого человека действительно постоянно преследуют репортеры. А сам Роберт не раз признавался, что нервничает даже по малейшему поводу.

«Это часть его работы — носить маску. Но он думает, что люди (папарацци — Прим. ред.) преследуют его, даже если мы на диване. У него просто такой менталитет», — цитирует Уотерхаус Газета.Ru.

Возлюбленная Паттинсона тоже строит актерскую карьеру, поэтому надеется получить от него профессиональные рекомендации. Она говорит, что звезда помогает ей репетировать перед прослушиваниями.

«Роб определенно не получает от меня советов по поводу актерской игры, но, конечно, я постараюсь уговорить его помочь мне с прослушиванием, прежде чем он заснет на диване», – пошутила девушка.

Сьюки признается, что счастлива с Робертом. Она говорит, что за пять лет отношений они с артистом практически не расставались.

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