«Его место в мусорном баке»: Дональд Трамп хочет подать иск в суд на авторов фильма о нем

Экс-президент США Дональд Трамп собирается подать иск в суд на авторов фильма «Учитель», который рассказывает о его молодых годах. Скандал разгорелся из-за сцены в киноленте, в которой исполнитель главной роли насилует свою жену Ивану. Об этом сообщает издание Deadline.

Биографическая кинокартина была впервые представлена на фестивале в Каннах и сразу же вызвала споры. Дело в том, что в одном из фрагментов показывается изнасилование Трампом супруги. Отметим, что во время развода Ивана действительно выдвигала обвинения в адрес бывшего мужа, но потом пояснила, что лишь чувствовала себя так, будто над ней надругались, но в действительности физического насилия не было.

Тем не менее, режиссер «Учителя» решил сцену оставить, из-за чего и возмутился Дональд Трамп.

«Мы будем подавать иск, чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих псевдорежиссеров. Этот «фильм» — чистая клевета, он не должен выйти в свет и даже не заслуживает места в отделе DVD-дисков по скидке. Его место в мусорном баке», - цитирует СМИ представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга.

К слову, сам режиссер фильма Али Аббаси не обеспокоен угрозами. Он отметил, что для него главное – это успех проекта в Каннах.

Ранее российские кинокритики обрушились на Кирилла Серебренникова, представившего фильм на Каннском кинофестивале.