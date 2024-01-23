«Был создан специально для меня»: Лопес поразила публику нарядом из лепестков роз

Певица Дженнифер Лопес в белом жакете из лепестков роз не стала скрывать стройную фигуру в Париже. Она рассказала секрет своего необычного наряда.

В последнее время 54-летняя артистка, сыгравшая летом 2022 года свадьбу с Беном Аффлеком, продолжает удивлять своих поклонников. На Неделе моды в Париже, где она посетила показ новой коллекции Schiaparelli, певицу не сразу узнали из-за ее экстравагантного внешнего вида. Об этом первым сообщило издание Harper’s Bazaar.

На мероприятии Лопес привлекла внимание своим непривычным обликом. Сначала не все узнали ее лицо из-за необычных солнечных очков. Темные линзы повторяли форму ее глаз, а над ними выделялись изогнутые дуги, напоминающие золотые брови. Этот аксессуар кардинально менял внешность Лопес. Кроме того, на ней был объемный жакет, привлекший внимание своей необычной отделкой. Жакет был покрыт не просто оборками, как это казалось издали, а настоящими розовыми лепестками. Лопес поделилась деталями о своем наряде в соцсетях.

«Этот жакет сделан из 7000 тысяч розовых лепестков, сохраненных при помощи сахарной воды — так называемого «нектара колибри». Он был создан специально для меня дизайнером Schiaparelli — Дэниелом Розберри!» – рассказала звезда.

На задней части жакета, между лепестками, был вышит серебряный лик луны с расходящимися от него лучами. Под жакетом певицы была водолазка, стянутая на талии широким ремнем, украшенным массивным подвесным замком. Легинсы, напоминающие плотные колготки, завершили ее стильный образ, отсутствие юбки придавая образу оригинальность и смелость.

Ранее мы писали о том, что актриса София Вергара объяснила причину расставания с мужем.