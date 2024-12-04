Эффектная блондинка: названа самая популярная звезда по итогам 2024 года

Онлайн-портал IMBD назвал 27-летнюю актрису Сидни Суини, получившую известность благодаря роли в сериале «Эйфория», самой популярной кинозвездой уходящего года. Ей удалось стать самой востребованной персоной на платформе.

Рейтинг из 10 самых популярных звезд был составлен на основе статистики платформы IMDbPro, анализирующей посещаемость страниц более 250 миллионов пользователей в месяц.

Помимо Суини, в список попали: звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Дюна: Часть вторая», пишет Deadline.

Никола Коклан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Кейли Спэни из «Падения империи» вошли в список «новых звезд», составленный порталом.

Суини в начале своей карьеры играла эпизодические роли в телесериалах. Актриса стала популярной после роли Касси в драматическом сериале «Эйфория». В этом году она снялась в крупных проектах: «Омен. Непорочная», и супергеройском фильме «Мадам Паутина».

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