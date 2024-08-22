«Ее предали»: Тимоти Шаламе изменил модели Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе изменял модели Кайли Дженнер у нее за спиной, заверил источник In Touch Weekly. В окружении пары рассказали, что сам звезда «Дюны» не чувствует себя виноватым.

Отношения Шаламе и Дженнер по-прежнему остаются одной из главных тем для обсуждения в иностранных таблоидах. Многие поклонники до сих пор не верят, что знаменитостей связывают реальные чувства, а не взаимовыгодный контракт. Но несмотря на многочисленные слухи, пока расставаться они не спешат.

Инсайдер признался, что Кайли безумно влюблена в Тимоти, но их роман вряд ли можно назвать идеальным. Дело в том, что, будучи с моделью, актер встречался с другими женщинами. Он себя оправдывал тем, что они с Дженнер не обсуждали – моногамные у них отношения или нет.

«Кайли, конечно, думает иначе. Ее предали — не говоря уже о том, что она унижена», - заявил источник.

По словам информатора, Кайли злится из-за измен Шаламе, но разрывать отношения не спешит. Модель осознает, что их роман выгоден им обоим.

К слову, представители Тимоти Шаламе отрицают неверность актера своей девушке.

Ранее Тимоти Шаламе обвинили в звездной болезни.