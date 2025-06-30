Больной раком Карл III сделал шаг к примирению с принцем Гарри: пригласил на похороны

Король Великобритании Карл III сделал шаг к примирению со старшим сыном. 76-летний монарх начал готовиться к собственным похоронам и включил в план траурных мероприятий принца Гарри, его жену Меган Маркл и их детей.

В королевской семье разработали официальный план похорон под кодовым названием «Операция „Мост Менай“». Согласно ему, принц Гарри, Меган Маркл, Арчи и Лилибет будут принимать участие в официальных церемониях: участии в траурном шествии, дежурстве у гроба короля и посещении поминальной службы.

Разработка данного протокола началась сразу после коронации Карла III и является стандартной процедурой для королевской семьи. Однако, в свете недавних сообщений о заболевании короля, к плану относятся с повышенным вниманием, пишет The Telegraph.

Государственные похороны Карла III пройдут по тому же сценарию, как у Елизаветы II. Однако будут внесены некоторые изменении в соответствии с личными убеждениями короля. Будет сокращен период королевского траура — он начнется со смертью монарха и продлится 10 или 11 дней.

В феврале 2024 года у сына Елизаветы II обнаружили рак. Окружение короля сомневается, что ему удастся победить онкологическое заболевание.

Ранее стало известно, что принц Гарри пошел на крайние меры для примирения с отцом. Мужчина пытается обратить на себя внимание с помощью детей, фото которых публикует в соцсетях.