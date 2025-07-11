«Ее любили очень многие»: возлюбленный Мишель Трахтенберг впервые высказался о смерти актрисы

Возлюбленный умершей актрисы Мишель Трахтенберг впервые высказался о ее смерти. Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» скончалась 26 февраля 2025 года от осложнения сахарного диабета.

Агент по поиску талантов Джей Коэн, спустя почти пять месяцев после трагедии, опубликовал в своей соцсети новую запись. Пост он, правда, посвятил годовщине пересадке почки, которую ему сделали 26 лет назад. Однако один из подписчиков под публикацией все же спросил, может ли он высказаться о смерти возлюбленной. На это Коэн ответил: «Скоро! Мне очень жаль». Комментарий сопровождался эмодзи разбитого сердца.

И когда другой пользователь заметил, что спрашивать о покойной Мишель «не круто», мужчина спокойно ответил, что в этом нет ничего страшного.

«Спасибо, это нормально, это исходит из добрых побуждений. Мишель любили очень многие», — написал он.

Мишель Трахтенберг и Джей Коэн начали встречаться примерно в 2019 году. Актриса намекала на помолвку, публикуя фото кольца на безымянном пальце, однако пара так и не подтвердила факт обручения.

Ранее мы писали, о чем мечтала Мишель Трахтенберг перед смертью.