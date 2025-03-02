Большие планы: о чем мечтала Мишель Трахтенберг перед смертью

Ушедшая из жизни в 39 лет актриса Мишель Трахтенберг перед смертью хотела реабилитировать свою карьеру. Звезда фильма «Евротур» планировала вернуться в Голливуд.

Близкие к следствию источники исключают криминальный характер смерти артистки. За год до случившегося ей сделали пересадку печени — вероятно, это сгубило звезду.

Мишель за неделю до смерти уже очень плохо выглядела — с трудом передвигалась и потеряла вес. Но, несмотря на это, актриса верила в лучшее и даже не теряла надежды вернуться в Голливуд.

Как выяснил RadarOnline.com, Мишель разработала план по возвращению медийности. Сначала она хотела вновь посещать публичные мероприятия — в марте планировался благотворительный кинопоказ ее последнего фильма «Спираль», в которой Трахтенберг озвучила женщину с ментальным заболеванием. Картину планировали показать в 2021 году, но релиз отложили из-за коронавируса.

Актрису не смущали проблемы со здоровьем. Она хотела в любом случае присутствовать на вечере — по видеосвязи или лично. Но планам звезды не удалось сбыться.

Напомним, Мишель Трахтенберг боялась пересадки печени из-за смерти Мэттью Перри. Ее сильно опустошила кончина коллеги.