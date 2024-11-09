«Ее лицо заметно изменилось»: неопубликованное фото Меган Маркл вызвало споры в Сети

Партнер Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс поделился в личном блоге архивным фото герцогини Сассекской, которое ранее не было опубликовано. Пользователи Сети стали обсуждать заметно изменившуюся внешность жены принца Гарри, уличив ее в пластике.

На черно-белом снимке Меган Маркл позирует в профиль, опустив взгляд вниз. Фото было сделано в период съемок сериала «Форс-мажоры», где герцогиня Сассекская исполнила роль Рэйчел Зейн.

Пользователи Сети отметили, что сейчас супруга принца Гарри выглядит иначе. Многие уличили Меган Маркл в пластике лица.

«Это был ее третий нос. Сейчас уже пятый + подтяжка лица», «Ей не понравится, что он поделился фотографией одного из ее старых носов», «Ее лицо заметно изменилось», — пишут в Сети.

Напомним, Меган Маркл и Патрик Джей Адамс сыграли в картине влюбленную пару и подружились на съемках проекта. Так, актер и его жена были приглашены на свадьбу герцогов Сассекских в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл опубликовала свои детские фото и подогрела слухи о пластике лица. Многие заявили, что знаменитость не похожа на себя в детстве.