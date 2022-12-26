«Ее кто-то драл»: 76-летняя Шер показала страшные синяки на коленях

Поп-дива Шер счастлива в отношениях с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет! Такая большая разница в возрасте не мешает возлюбленным демонстрировать страсть. Недавно в Сети были фото, на которых молодой человек жадно трогал артистку за ягодицы, а чуть позже она появилась на публике с жуткими синяками на коленях.

Российские стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев обсудили внешний вид звезды на одной из музыкальных премий. 76-летняя Шер позировала на публике в рокерском наряде: длинной черной юбке с огромным разрезом и кожаной куртке с необычным вырезом, который оголял ее стройные плечи.

Карцев заметил, что у певицы на коленке огромные синяки. Он предположил, что у нее была бурная ночь с молодым любовником.

«Во-первых у Шер побиты колени, это по какой причине? Она выглядит офигенно, и то, что у нее побиты колени – это классно. Прикинь, я думаю, что ее кто-то драл. Это нормально, говорить про секс», – высказался Гоша в эфире шоу на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Некоторые пользователи Сети предположили, что это могут быть не только следы страсти, но и побоев! Они беспокоятся за здоровье поп-дивы. Но она транслирует в соцсетях, что очень счастлива. Недавно артистка показала роскошное кольцо, которое ей подарил Александр. Поклонники уверены, что это было предложение руки и сердца.

Ранее мы писали о том, как начинался роман певицы и музыкального продюсера.