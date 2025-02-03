«Ее альбом ужасен»: после победы Бейонсе на «Грэмми» разгорелся скандал

В США отгремела одна из самых престижных музыкальных премий за границей «Грэмми». Мероприятие не обошлось без скандалов. Так, организаторов обвинили в продажности из-за того, что в этом году вновь победила певица Бейонсе.

Практически ни один «Грэмми» не обходился без выхода Бейонсе на сцену за заветной наградой. Любители теорий заговоров считают, что артистка забирала статуэтки благодаря рэперу P.Diddy, который якобы запугивал и даже устранял конкурентов исполнительницы. И так как в прошлом году он был арестован, многие были уверены — эра Бейонсе закончилась. Но ошиблись.

Бейонсе победила в номинации «Лучший кантри альбом». Причем судя по реакции певицы, она сама не ожидала, что в этом году сможет выиграть. И хоть коллеги поздравили вокалистку, Леди Гага даже расплакалась, пользователей Сети рассердило то, что именно Бейонсе забрала награду. Сейчас люди массово обвиняют «Грэмми» в том, что премию можно купить.

«Ее альбом ужасен», «Она знает», «Грэмми – ужасная шутка», «Это самый печальный день для кантри музыки», «Хорошая работа, P.Diddy», - возмущены пользователи.

Ранее появилась информация, что Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с премии «Грэмми».