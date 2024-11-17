«Единственный человек, которому уделяет время»: что происходит в личной жизни Дженнифер Лопес после развода

Дженнифер Лопес все еще восстанавливается после болезненного разрыва с Беном Аффлеком. На данный момент певица решила сосредоточиться на карьере и пока не планирует вступать в отношения. В беседе с Daily Mail инсайдер раскрыл подробности личной жизни артистки.

По словам источника, если раньше Дженнифер Лопес никогда не оставалась надолго в одиночестве после расставаний, то теперь она решила «попробовать что-то новое» и уделить время себе и своей карьере. При этом ранее в СМИ появлялась информация о том, что после развода с Беном Аффлеком певица собирается «развлекаться без каких-либо обязательств с молодыми парнями».

«Джен, как и большинство людей, хотела бы снова иметь любовь в своей жизни. Но единственный человек, которому она должна сейчас уделить время, — это она сама», — заявил собеседник издания, добавив, что сейчас Дженнифер Лопес «не ищет новых отношений».

Инсайдер отметил, что в новом году знаменитость хочет «снова стать собой». Вместе с тем Дженнифер Лопес по-прежнему тяжело переживает расставание с мужем.

«Она сосредоточена на своей работе и хочет, чтобы 2025 год стал годом, когда она снова станет собой. Сейчас она не занимается активным поиском отношений и дает себе время, чтобы восстановиться после болезненного разрыва с Беном», — подчеркнул источник.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек устал от постоянных вопросов о Дженнифер Лопес, с которой находится в бракоразводном процессе.