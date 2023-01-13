Единственная наследница Элвиса Пресли умерла в 54 года

Сегодня стало известно о смерти 54-летней Лизы Мари Пресли. О трагедии с единственной дочерью короля рок-н-ролла сообщило издание «People», с которым связалась мама артистки.

Присцилла Пресли рассказала, что у ее наследницы произошла полная остановка сердца. Врачи отчаянно боролись за жизнь Лизы и даже вводили певицу в искусственную кому, но, увы, все тщетно.

«С тяжелым сердцем я вынуждена поделиться разрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — высказалась Присцилла.

Смерть дочери Пресли стала полной неожиданностью. Так, еще неделю назад женщина была замечена на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Внезапная кончина Лизы в очередной раз доказала, насколько жизнь является скоротечной!

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт покушается на частную жизнь Анджелины Джоли. Подробности читайте в этой статье.