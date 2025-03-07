Эд Ширан впервые сыграл песни из нового альбома для группы избранных

Британский певец Эд Ширан впервые сыграл на публике песни из своего нового альбома. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, композиции были исполнены в узком кругу коллег Ширана по музыкальной индустрии.

«Все это было секретом, и Эд с гордостью поделился своей новой музыкой с избранной группой», — рассказали источники.

По их словам, пластинка имеет все шансы на грандиозный успех.

«Он был так счастлив, и на альбоме есть несколько абсолютных хитов. Он вызвал бурю восторга, говорили, что он будет таким же, если не более [крутым], как другие его альбомы», — утверждают инсайдеры.

Ранее мы писали о том, что новый альбом планирует выпустить Барбра Стрейзанд. Ее представитель отказался комментировать различные слухи о нем, но подтвердил, что дуэта с предпринимателем Илоном Маском на пластинке не будет.