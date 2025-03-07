Эд Ширан впервые сыграл песни из нового альбома для группы избранных
© Amy Harris/Invision/East News
Британский певец Эд Ширан впервые сыграл на публике песни из своего нового альбома. Об этом сообщает газета The Daily Mail.
По данным издания, композиции были исполнены в узком кругу коллег Ширана по музыкальной индустрии.
«Все это было секретом, и Эд с гордостью поделился своей новой музыкой с избранной группой», — рассказали источники.
По их словам, пластинка имеет все шансы на грандиозный успех.
«Он был так счастлив, и на альбоме есть несколько абсолютных хитов. Он вызвал бурю восторга, говорили, что он будет таким же, если не более [крутым], как другие его альбомы», — утверждают инсайдеры.
Ранее мы писали о том, что новый альбом планирует выпустить Барбра Стрейзанд. Ее представитель отказался комментировать различные слухи о нем, но подтвердил, что дуэта с предпринимателем Илоном Маском на пластинке не будет.