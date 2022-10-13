Голливудские суперзвезды Джулия Робертс и Джордж Клуни впервые раскрыли тайну своих взаимоотношений

Оба актера не раз делили съемочную площадку, вызывая своим появлением на публике огромное количество сплетен.

За это время, наверное, только ленивый не заподозрил их в тайных отношениях, а многочисленные таблоиды ежегодно публиковали «доказательства» романа, завязавшегося между знаменитостями.

И лишь сейчас, после выхода в свет романтической комедии «Билет в рай», звёздная пара решила официально опровергнуть все слухи сразу. «Роман между нами невозможен, потому что мы давно решили, что не будем переводить нашу многолетнюю дружбу на новый уровень. Все это время мы, действительно, достаточно часто встречаемся, но каждый раз это просто приятельские встречи», - рассказали звезды журналистам на презентации новой картины.

ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER/Reuters