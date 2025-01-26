Джулия Фокс рассказала, что Канье Уэст просил ее сделать пластику груди. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая возлюбленная Канье Уэста решилась на откровения — Джулия Фокс рассказала, что рэпер тщательно следил за ее внешним видом и отпускал в адрес ее тела оскорбительные замечания. Во время одного разговоров Канье предложил модели сделать пластическую операцию на грудь.

«Слова Канье прорезали воздух, резкие и неожиданные. Я смотрела на себя в зеркало, рассматривая свое послеродовое тело. Я думала про себя», — рассказала она.

Фокс добавила, что сразу после начала их отношений, Канье попросил ее подписать договор со стилистами, которые одевали ее. По словам модели, периодически она чувствовала себя «реквизитом». Уже после расставания с Уэстом, он позвонил ей, чтобы попросить подписать соглашение о неразглашении данных, но она отказала рэперу.

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