Дженнифер Лопес появилась на дне рождения мужчины после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес замечена на дне рождения мужчины после громкого развода с Беном Аффлеком. Певица выбрала для торжества откровенный образ, надев платье с разрезом до бедра. Об этом сообщает TMZ и публикует соответствующие кадры.

24 января папарацци засняли Дженнифер Лопес, когда она направлялась на празднование дня рождения своего менеджера Бенни Медины в ресторан Novikov в Беверли-Хиллз. 55-летняя певица вышла в свет в зеленом платье длины макси с разрезом до бедра, украшенное стразами. Артистка дополнила образ массивными серьгами и прозрачными босоножками на каблуках. Знаменитости сделали вечерний макияж и собрали волосы в гладкий низкий пучок.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Бенни Медина замешан в разводе певицы и актера. По данным источников, Бен Аффлек недолюбливал личного менеджера жены. Как утверждалось, Дженнифер Лопес во всех своих действиях руководствовалась мнением своего помощника, зачастую жертвуя отношениями с супругом. Дело даже дошло до того, что мужчина сопровождал артистов во время их медового месяца.

Слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком подтвердились летом 2024 года, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Ло и Бен Аффлек могут стать соседями после разрыва. Выяснилось, что артистка собирается купить дом в районе, где живет бывший муж.