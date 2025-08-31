Джуд Лоу в расстегнутой рубашке появился на премьере фильма о России в Венеции

Британский актер Джуд Лоу появился на премьере фильма «Кремлевский волшебник» на Венецианском кинофестивале. Он сыграл в картине роль президента России Владимира Путина.

Джуд Лоу вышел к журналистам в голубой расстегнутой рубашке, сине-сером пиджаке и брюках в тон. Он пребывал в хорошем настроении, с удовольствием позировал фотографам и много улыбался.

Актер признавался, что старался как можно лучше вжиться в роль, чтобы не превратить своего персонажа в пародию. Он отказался от копирования голоса и озвучивал своего героя обычным произношением. Для того, чтобы лучше понять, как играть российского лидера, Джуд начал изучать основы дзюдо и просматривал архивные записи в молодым Владимиром Путиным, сообщает портал Variety.

Партнерша Джуда Лоу по фильму Алисия Викандер также приехала на премьерный показ и вышла к журналистам. Для торжественного мероприятия она выбрала короткое пышное платье Louis Vuitton в той же цветовой гамме, что у Джуда.

Ранее резидент шоу Comedy Battle Дмитрий Грачев, часто изображающий российского лидера, выразил уверенность, что Джуду Лоу будет тяжело передать на экране взгляд президента.