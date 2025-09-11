Джорджо Армани тайно оставил два завещания: о них не было известно до его смерти
© ANDREAS SOLARO/AFP/East News
Нотариус открыла два завещания модельера Джорджо Армани. Документы были составлены кутюрье в этом году – о них не знали до самой смерти.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, завещания открыли 9 сентября.
Известно, что Армани составил их 15 марта и 5 апреля. Модельер собственноручно написал и запечатал документы. Их содержание не разглашается.
Напомним, кутюрье умер 4 сентября. Ему был 91 год. Прямых наследников у модельера нет, а состояние оценивается в 11-13 млрд евро. Он оставался собственником модного дома, владел долями в других компаниях и несколькими виллами.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Армани были не последствия коронавируса. По последним данным, он ушел из жизни из-за печеночной недостаточности.