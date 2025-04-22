Джордж Клуни признался, что за 10 лет брака ни разу не ссорился с женой Амаль

Актер Джордж Клуни заявил, что за 10 лет брака ни разу не поссорился с женой Амаль Клуни. Он признался в этом в эфире шоу CBS Mornings.

Знаменитость поделился интересным фактом из своей семейной жизни. Как оказалось, между супругами царит полная идиллия. Актер никогда не ссорился с любимой. Он уже упоминал об этом два года назад, но в этот раз напомнил тот разговор и добавил, что с тех пор ничего не изменилось.

«Я помню, что тогда утверждал, что у нас не было никаких ссор. И мы все еще не поссорились! Мы все еще пытаемся найти повод для ссоры! Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что встретил эту невероятную женщину. И я чувствую себя так, будто сорвал джекпот!» – цитирует Клуни портал Page Six.

Мужчина признался, что ежедневно думает о том, каким счастливым человеком он является.

Напомним, что Джордж познакомился с Амаль в 2013 году. У них есть двое детей – шестилетние Элла и Александр. Актер говорил, что до встречи с юристкой чувствовал себя холостяком, личная жизнь которого никогда не поменяется. Как только он влюбился в Амаль, то сразу понял, что хочет быть с этой женщиной всегда.

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