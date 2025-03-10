Джордж Клуни покрасил волосы и был заподозрен в кризисе среднего возраста

Американский актер Джордж Клуни на 64-ом году жизни покрасил волосы и вызвал фурор в западной прессе. Редакция газеты The Daily Mail уже успела иронично подметить, что звезда Голливуда выглядит так, будто переживает кризис среднего возраста.

Папарацци заметили новый образ Клуни во время его семейного ужина — вместе с женой Амалией он пришел в известный нью-йоркский ресторан Raoul’s на встречу с другом Кевином Джонсоном. Актер надел спортивную черную кожаную куртку с повседневными бежевыми брюками чинос и классическими черно-белыми кроссовками Adidas. На нем были также темные солнцезащитные очки и большой черный рюкзак.

Несмотря на искрометные прибаутки в адрес Клуни, The Daily Mail указывает, что скорее всего изменение цвета волос никак не связано с его попытками молодиться — истинной его причиной, по версии издания, является подготовка к роли в бродвейском мюзикле «Доброй ночи и удачи».

Ранее мы писали о том, что основанную Клуни организацию признали нежелательной на территории России.