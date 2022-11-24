Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья в новой части «Пиратов Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп вновь сыграет Джека Воробья в шестом фильме «Пиратов Карибского моря». Последняя на данный момент часть масштабного кинопроекта вышла пять лет назад.

Британская газета The Sun опубликовала список артистов, которые будут задействованы в съемках. В нем фигурирует имя Джонни Деппа. Сообщается, что актер примет участие в пробной съемке, после чего начнется масштабное производство.

Пока шестая часть проекта находится на начальной стадии. Рабочее название «День в море» (A Day At The Sea). Съемки будут проводится в Великобритании, однако режиссер картины все еще не определен.

Напомним, что ранее Джонни Депп делал заявление, что больше не вернется к роли взбалмошного пирата Джека Воробья. Но стоит уточнить, что это было сказано в период судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд. Тогда карьера актера была поставлена под большой удар. Ему не давали новые роли в кино и снимали с уже действующих. Так, Джонни Деппа заменили в серии фильмов «Фантастические твари». Однако актеру удалось доказать свою невиновность в суде, и теперь он постепенно возвращается в привычное рабочее русло. Так что совсем скоро, возможно, зрители действительно увидят на экранах легендарного пирата.