Джонни Депп ужаснул поклонников своей внешностью: кричат о проблемах со здоровьем

Голливудский актер Джонни Депп появился на премьере фильма «Жанна Дюбарри» в Лондоне. Внимание поклонников и фотографов в очередной раз привлекла улыбка знаменитости. Не первый год говорят, что у 60-летнего мужчины «гниющие» зубы. Фото публикует Daily Mail.

15 апреля артист блистал на ковровой дорожке, демонстрируя хорошее настроение и похудевшую фигуру. При этом Депп улыбался, так что были заметны его «желтые зубы». Фотографы запечатлели эти моменты, которые активно обсудили в соцсетях.

Напомним, что волна критики по поводу улыбки актера возникла на Каннском кинофестивале в прошлом году. Тогда многие надеялись, что после хейта звезда займется зубами, но этого не случилось. При этом звезда тратит огромные деньги на одежду и развлечения. Некоторые волнуются за здоровье артиста из-за проблем с зубами.

На премьере мужчина был в длинном сером пальто и элегантном черном костюме. Он надел стильные очки и сделал необычную прическу. Выглядел Джонни Депп счастливым, возможно, потому что недавно подписал контракт с люксовым брендом Dior на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее мы писали о том, что 59-летний актер Роберт Дауни-младший вышел на публику в обуви на массивных каблуках. Он также примерил необычную рубашку и очки с оранжевыми линзами. Аксессуар давно стал визитной карточкой звезды «Железного человека».