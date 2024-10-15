Джонни Депп не будет записывать песню с российской группой: названа причина

Гитарист Михаил Лисов заявил, что запись совместного трека с Джонни Деппом не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году группа «Яморе» объявила о намерении записать трек с Джонни Деппом. По словам коллектива, актер прислал в Москву свою гитару, чтобы начать работу над песней о «сложностях жизни». В беседе с журналистами гитарист Михаил Лисов заявил, что запись совместного трека все же не состоится. По словам Михаила, у группы не получается встретиться с актером.

«Пока есть сложности. У нас не получаются с ним никакие приезды в РФ, от него пока только гитара. Кроме гитары ничего нет, все сложно очень. Возникли сложности из-за сложившейся ситуации, и у него тоже были какие-то проблемы, моменты», — заявил музыкант.

Лисов добавил, что был инициатором сотрудничества с актером. По словам гитариста, на данный момент переговоры с Деппом приостановлены.

«Сейчас пока, думаю, можно забыть про эту новость. К сожалению, так, но, может, возобновится у нас какое-то общение», — резюмировал музыкант.

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