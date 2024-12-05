Джонни Депп может сняться в новой части «Пиратов Карибского моря»

Кинокорпорация Disney ведет работу над продолжением франшизы «Пираты Карибского моря» и допускает, что к съемкам присоединится Джонни Депп. Об этом пишет издание Variety.

По информации источника, студия не вела переговоры с Деппом — исполнителем главной роли пирата Джека Воробья во франшизе. При этом продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер, рассказали информаторы, параллельно готовит две версии сценария, одна из которых предполагает возвращение Деппа.

«Ничего не исключено», — подчеркнул инсайдер.

Премьера новой части франшизы «Пираты Карибского моря» намечена на 2025 год.

Напомним, последней крупной работой Джонни Деппа в Голливуде стала картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», которая вышла на киноэкраны в 2018 году. В декабре того же года его бывшая супруга Эмбер Херд обвинила звезду в домашнем насилии. Артиста моментально исключили из всех будущих проектов, включая продолжение «Пиратов Карибского моря», компании отказывались сотрудничать с актером.

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