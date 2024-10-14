Джо Джонаса «поймали» на свидании с загадочной незнакомкой через месяц после развода с Тернер

Солиста Jonas Brothers Джо Джонаса «поймали» на свидании с новой девушкой через месяц после официального развода с Софи Тернер. Об этом пишет Page Six.

По данным источника, музыканта и загадочную брюнетку увидели в одном из парижских баров. Уточняется, что певец на протяжении целого вечера не отлипал от девушки. Их знакомство же состоялось якобы прямо в баре. Очевидцы предполагают, что новой спутницей звезды может быть инфлюенсер Бренда Селлос.

На прощание влюбленные поцеловались – это произошло уже около двух часов ночи.

Напомним, в сентябре минувшего года появилась информация, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что актриса регулярно проводила время на вечеринках. Позднее в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом артист якобы заставлял ее выходить в свет

Брак Джонаса и Тернер продержался всего четыре с половиной года.

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