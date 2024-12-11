Джим Керри пожаловался, что был вынужден вернуться в кино из-за нехватки денег

Американский актёр Джим Керри рассказал, что решил сниматься в фильме «Соник 3» в том числе из-за нехватки средств. Нужда в деньгах стала одной из причин того, почему он нарушил данное несколько лет назад обещание завершить карьеру в киноиндустрии.

«Знаете, я изрядно поиздержался, честно говоря, мне нужны деньги», — приводит его слова журнал The Variety.

Ещё в 2022 году Керри заявил, что роль в фильме «Соник 2» может стать последней в его карьере. Актер утверждал, что планирует завязать со съёмками и вернуться к ним только в том случае, если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами». Однако, как признаёт он сейчас, эта отповедь была чересчур горячей, а его намерение навсегда порвать с кино — преувеличенным.

В настоящее время Керри снимается в третьем фильме франшизы про ежа Соника — в нём он, как и в предыдущих двух картинах, играет роль доктора Эггмана. Возможность вновь воплотить на экране этого персонажа также послужила для актёра дополнительной мотивацией присоединиться к проекту.

«Я вернулся в эту киновселенную, потому что могу сыграть в ней гения», — сказал Керри.

За последние десять лет Керри снимался крайне мало — он появился на большом экране лишь в фильмах про Соника, а также сыграл в нескольких сериалах.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что Джим Керри был влюблен в нее. По словам артистки, интрижка с голливудской звездой случилась много лет назад, когда она состояла в отношениях с крупным российским бизнесменом.