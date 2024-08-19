«Нужно быть собой»: звезда «Слова пацана» дала совет начинающим актерам

Российская актриса Анастасия Красовская, получившая известность благодаря ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», дала совет молодым людям, которые начинают карьеру в киноиндустрии. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Я сейчас ходила на актерский интенсив к Кудряшовой и услышала важные слова: когда ты приходишь на пробы, то нужно не бояться быть собой. Потому что режиссер, как правило, ищет конкретного человека и выбирает из двух актрис, а не ста. И тут либо ты, либо кто-то другой. Это такая профессия, где нельзя постоянно позволять себе ругать самого себя. Нужно понимать, что ты пришел, выложился, а дальше от тебя уже ничего не зависит», — рассказала артистка.

Звезда «Слова пацана» отметила, что на кинопробах важно оставаться настоящим и показывать свою органику.

«Правда, нужно быть собой и никого не строить. Когда приходишь на кастинг, покажи то, какой ты есть. Мы все очень разные, наша органика уникальная — покажи ее. Я в это верю», — отметила Красовская.

Помимо этого, актриса призналась, что часто сталкивалась с отказами на кастингах, но не сдалась и продолжила пробоваться на роли.

«Меня не во все проекты утверждают. У меня за плечами нереальное количество проб: были и отказы, были и проекты, из-за которых я не могла спать и постоянно писала своему агенту с вопросами „Ну, что там? Кого утвердили?“. И не утверждали. Я в такие моменты говорила себе: „Блин, Насть, значит это не ты. Все нормально. Просто это не твоя роль“. Заниматься саморефлексией можно, но в меру. Самое главное, если тебе хочется связать свою жизнь с кино, значит нужно пробовать и делать.», — резюмировала она.

Полное интервью Анастасии Красовской о любимых ролях, сотрудничестве мечты и пути в киноиндустрии читайте здесь.