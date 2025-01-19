Джиджи Хадид и Брэдли Купер не планируют в ближайшее время свадьбу. Об этом сообщает People.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер встречаются уже больше года, однако возлюбленные не спешат закреплять свои отношения узами брака. Как рассказал журналистам друг знаменитостей, они серьезно относятся к влюбленности, но пока не собираются жениться.

«Помолвка станет большим шагом. Ни один из них не хочет торопиться, но это не значит, что они не счастливы. Их семьи проводят время вместе, как и их дети. Это очень мило», — сообщил источник.

Еще один знакомый с ситуацией друг рассказал журналистам, что возлюбленные сейчас увлечены работой и воспитанием детей.

«Они очень счастливы. Они заняты работой, но также отдают приоритет своим отношениям и дочерям», — сообщил источник.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер публично обратился к супруге Хайли, назвав ее великой женщиной.