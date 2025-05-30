Джиджи и Белла Хадид рассказали о тайной сестре: как она выглядит
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Супермодели Джиджи и Белла Хадид рассказали, что у них есть еще одна сестра. Тайная родственница уже встретилась с ними, но для этого потребовался ДНК-тест. Подробности сообщает New York Post.
По данным источника, 23-летняя Айдан Никс — дочь их отца, Мохамеда Хадида, от непродолжительных отношений, которые были более 20 лет назад. Сестры выпустили заявление, в котором объяснили ситуацию.
«Более 20 лет назад у нашего отца, когда он был холост, были короткие отношения, которые привели к беременности. Айдан родилась и выросла во Флориде, росла с человеком, которого с любовью знала как своего отца», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка является модельером, стилистом и начинающей медийной личностью. Несмотря на теплую встречу в 2023 году, Джиджи и Белла перестраховались: они сделали ДНК-тест, который подтвердил их родство. Позже Никс познакомилась со всем семейством, включая 78-летнего Мохамеда.
В соцсетях обсуждают, на кого больше похожа Айдан. Многие сошлись во мнении, что она – смесь обеих сестричек.
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