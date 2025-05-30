Джиджи и Белла Хадид рассказали о тайной сестре: как она выглядит

Супермодели Джиджи и Белла Хадид рассказали, что у них есть еще одна сестра. Тайная родственница уже встретилась с ними, но для этого потребовался ДНК-тест. Подробности сообщает New York Post.

По данным источника, 23-летняя Айдан Никс — дочь их отца, Мохамеда Хадида, от непродолжительных отношений, которые были более 20 лет назад. Сестры выпустили заявление, в котором объяснили ситуацию.

«Более 20 лет назад у нашего отца, когда он был холост, были короткие отношения, которые привели к беременности. Айдан родилась и выросла во Флориде, росла с человеком, которого с любовью знала как своего отца», — говорится в сообщении.